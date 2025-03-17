Superjet с российским двигателем успешно завершил первый полет

В Комсомольске-на-Амуре состоялся дебютный рейс самолета Superjet, оснащенного российским двигателем ПД-8, о чем проинформировали в пресс-службе Ростеха.

Этот полет открыл этап летных испытаний ПД-8, интегрированного в конструкцию Superjet. Согласно информации от корпорации, экипаж состоял из пилотов-испытателей Дмитрия Деменева, Игоря Гревцева и бортового оператора Максима Грюканова.

Воздушное судно провело в небе около 40 минут, развив скорость до 500 км/ч и поднявшись на высоту до 3000 м, сообщили в пресс-службе.

По завершении полета командир доложил об успешном выполнении всех поставленных задач. Отмечена стабильная работа силовой установки с двигателями ПД-8, а также проведена оценка газодинамической устойчивости двигателей в различных режимах.

Программа импортозамещения Superjet реализуется широким кругом предприятий под управлением компании «Яковлев», входящей в ОАК.

Разработкой новых российских силовых установок занимались специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах по привлечению третьего, полностью российского Superjet, к сертификационным испытаниям для их ускорения.

Ранее сообщалось, что в России начали сборку первых учебно-тренировочных самолетов Як-130М.