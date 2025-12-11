«Таблетка, которая разрушает мишень опухоли изнутри». Найден способ заметно снизить риск рецидива рака груди

Согласно представленным на симпозиуме SABCS данным, инновационное средство гиредестрант демонстрирует высокую эффективность в предотвращении рецидивов при раннем гормонозависимом (HR+/HER2-) раке молочной железы.

В масштабном клиническом испытании с участием более четырех тысяч пациенток была проведена сравнительная оценка. На протяжении почти трехлетнего периода наблюдения гиредестрант превзошел традиционные методы гормонального лечения (тамоксифен и ингибиторы ароматазы), показав снижение вероятности инвазивного рецидива на 30%. Кроме того, риск развития отдаленных метастазов уменьшился на 31%. Важным преимуществом стала и лучшая переносимость: значительно меньшее число участниц было вынуждено отказаться от приема препарата из-за побочных реакций.

Фундаментальное отличие гиредестранта заключается в его механизме действия. Он представляет собой пероральный селективный модулятор и деградатор рецепторов эстрогена (SERD). Это означает, что препарат не просто блокирует, а целенаправленно разрушает рецепторы — основные «двигатели» роста большинства опухолей молочной железы. Эксперты подчеркивают: если полученные результаты будут окончательно подтверждены, данная терапия может стать самым важным усовершенствованием в области гормонального лечения за последние четверть века, кардинально изменив стандарты помощи пациентам на ранних стадиях заболевания.

