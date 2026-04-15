Тайна дворца Вольсон: почему иероглифы на древней стеле указали на вторжение в Силла, а не на его правителей

Археологический пазл, на сборку которого ушло почти девяносто лет, наконец сложился. В Южной Корее исследователи подтвердили, что гранитный обломок, найденный в 2020 году во рву древнего дворцового комплекса Вольсон в Кенджу, является второй половиной каменной стелы, первый фрагмент которой был обнаружен еще в 1937 году. Как сообщает Korea JoongAng Daily, специалисты смогли не только доказать, что обе части идеально подходят друг другу, но и прочитать новые иероглифы, проливающие свет на бурную историю государства Силла.

Первый кусок плиты неправильной формы размером примерно 13,6 на 11,1 сантиметра был найден японскими археологами во времена оккупации Кореи. За прошедшие десятилетия на нем сумели разобрать лишь один иероглиф, означающий «существовать». Второй фрагмент весом 2,7 килограмма и размерами 16,5 на 16,6 сантиметра извлекли из древнего оборонительного рва спустя 83 года, но потребовалось еще четыре года, чтобы сопоставить находки. После создания трехмерных цифровых копий и сканирования ученые убедились, что оба гранитных блока представляют собой единое целое. Соединив их виртуально, исследователи сумели расшифровать еще один иероглиф, который переводится как «звать» или «называть».

Особый интерес у историков вызвал стиль начертания иероглифов. Он оказался совершенно нетипичным для каллиграфии государства Силла, зато обнаружил поразительное сходство с надписями, характерными для его северного соседа и соперника — королевства Когуре. Ученые обратили внимание на сходство с текстом на знаменитой стеле, посвященной военным походам армии Когуре в V веке. Это породило гипотезу о том, что находка может быть связана с вторжением северных войск на территорию Силла. Впрочем, исследователи призывают не торопиться с выводами: возможно, земля Вольсона хранит и другие фрагменты этой загадочной плиты, которые помогут окончательно установить ее происхождение.