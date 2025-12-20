«Тайна глубин, выброшенная на берег». На побережье Перу нашли тело уникальной большеротой акулы

На севере Перу, в регионе Пиура, произошел второй за короткий срок инцидент, вызвавший обеспокоенность научного сообщества.

На отдаленном пляже была обнаружена туша редчайшей пелагической большеротой акулы (Megachasma pelagios), длина которой составила 4,5 метра. Как сообщает издание Need To Know, находка была сделана в среду.

Эксперты Перуанского института моря идентифицировали вид и заявили, что повторное появление этих невероятно редких существ на побережье в роли погибших свидетельствует о тревожной тенденции. Ученые подчеркивают, что большеротые акулы — это глубоководные фильтраторы, ведущие скрытный образ жизни и крайне редко попадающие в поле зрения человека. С момента первой документальной фиксации вида было зарегистрировано меньше 300 встреч с ним по всей планете, что делает его одним из самых малоизученных обитателей океана.

Примечательно, что это уже второй подобный случай в том же районе за последние недели. В ноябре 2025 года местные рыбаки нашли первую особь и, как сообщалось, использовали ее мясо для приготовления традиционных блюд — судадо и севиче. Новое происшествие заставляет исследователей задуматься о возможных причинах, вынуждающих этих глубоководных «призраков» массово появляться у берегов Перу и погибать.

