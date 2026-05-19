Тайна северокавказской ДНК: ученые из КБГУ нашли уникальные мутации, которые не значатся в мировых базах

Российские исследователи из Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова завершили многолетний проект, в ходе которого обнаружили генетические особенности, присущие исключительно населению Северного Кавказа. Эти мутации ранее ни разу не фиксировались в международных генетических базах данных.

Работа продолжалась более десяти лет. Ученые проанализировали образцы крови 500 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, половина из которых были здоровы, а половина имели диагноз «рак молочной железы». Сравнение двух групп позволило выявить региональные генетические отличия, способные напрямую влиять на точность медицинской диагностики.

Сейчас проект развивается в сотрудничестве со специалистами из Санкт-Петербурга и онкологических центров, а в анализ включаются данные о наследственности и образе жизни пациенток. Исследователи рассчитывают, что дальнейшее изучение этих мутаций поможет улучшить диагностику и персонализировать лечение онкологических заболеваний.