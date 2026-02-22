Тайны бездны Аргентины: биологи обнаружили риф-Ватикан и 30 загадочных существ

Глубоководные районы Атлантического побережья Аргентины оказались домом для сложнейших экосистем, масштаб которых ранее оставался загадкой для науки, передает Planet-today.ru . В ходе масштабной экспедиции на исследовательском судне Falkor ученые задокументировали крупнейший из известных рифов, возведенный твердым белым кораллом Bathelia candida.

Площадь одного из участков этой живой структуры составляет не менее 0,15 квадратных миль, что сопоставимо с размерами государства Ватикан. Помимо архитектурных достижений кораллов, биологи обнаружили около тридцати видов животных, ранее не описанных в научной литературе, что в корне меняет представление о биоразнообразии этого региона.

Исследование проводилось с помощью подводного робота SuBastian, который передавал видео высокого разрешения с глубины до четырех километров. Руководитель миссии Мария Эмилия Браво из Университета Буэнос-Айреса отметила, что полученные кадры позволили оценить истинные масштабы подводной жизни. Камеры зафиксировали не только плотные коралловые леса, но и редчайшие природные явления.

Так, на морском дне было впервые обнаружено тело кита — этот процесс называют «падением кита». Останки гиганта становятся основой для жизни целых сообществ на десятилетия: микробы расщепляют ткани, выделяя сульфид, который служит пищей для уникальных бактерий и червей. На меньшей глубине, около 250 метров, робот встретил гигантскую призрачную медузу с десятиметровыми ротовыми лопастями, под куполом которой прятались мальки рыб.

Особый интерес ученых вызвали холодные источники — места, где из недр просачиваются метан и другие соединения. Микроорганизмы превращают эти газы в пищу, поддерживая сложные цепи питания без участия солнечного света. Однако хрупкость этих систем вызывает серьезные опасения. Твердые скелеты кораллов растут крайне медленно и практически не восстанавливаются после контакта с тяжелым рыболовным снаряжением. Более того, в ходе погружений рядом с девственными рифами был обнаружен человеческий мусор: рыболовные сети, пакеты и даже старая видеокассета, разложение которой в холодной темной воде практически остановилось.

Результаты работы команды UBA теперь станут весомым аргументом в вопросах промышленного освоения шельфа. Мария Эмилия Браво указала, что зоны активных источников и плотных поселений животных часто перекрывают блоки, предлагаемые для разведки нефти и газа. Научные доказательства существования этих сообществ дают регуляторам конкретный повод для ограничения бурения и судоходства. Теперь таксономистам предстоит кропотливая работа по классификации собранных образцов, ведь без официального описания вида его защита остается делом случая, а не закона.

