Ледник истекает кровью: ученые выяснили, кто живет по ту сторону известного Кровавого водопада

Исследователи раскрыли секрет необычного явления в леднике Тейлора. Оказалось, что красная вода появляется из-за древнего рассола и окисления железа, а микробы живут там миллионы лет. Об этом пишет Planet Today.

Ученым наконец удалось разгадать загадку знаменитого Кровавого водопада в Антарктиде, который долгие годы будоражил умы исследователей. Поток ржаво-красной жидкости, периодически вырывающийся из ледника Тейлора, возникает из-за резкого падения давления под толщей льда.

Специалисты выяснили, что красная вода — это вовсе не кровь, а концентрированный соляной раствор. Этот рассол не замерзает даже при экстремально низких температурах. Когда давление под ледником меняется, жидкость выдавливается на поверхность через трещины. Оказавшись на воздухе, железо, содержащееся в воде, моментально окисляется и придает потоку пугающий алый оттенок.

Как показали наблюдения, кратковременные выбросы соленой воды играют важную роль в жизни ледника. Они снижают напряжение у его основания, из-за чего ледник замедляет свое движение. Кроме того, эти процессы влияют на температуру озер, спрятанных под толщей льда.

Особый интерес для науки представляют микробы, которые миллионы лет существуют в полной изоляции внутри этой системы. Они питаются соединениями железа и серы, не нуждаясь в солнечном свете. В будущем исследователи планируют установить больше датчиков, чтобы понять, как меняется уникальная экосистема Сухих долин в условиях глобального потепления.