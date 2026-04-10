Крошка хлеба может убить: известный космонавт раскрыл секреты подготовки к полетам на орбиту

Даже крошка хлеба на орбите способна убить космонавта, залетев в дыхательное горло во время сна. А на Земле будущие покорители космоса прыгают с парашютом с четырех километров, решая за 40 секунд сложнейшие логические задачи, чтобы доказать психологам свою стрессоустойчивость. Как готовят тех, кто отправится к звездам, замначальника Центра подготовки космонавтов Андрей Бабкин рассказал жителям Ханты-Мансийска в Национальном центре «Россия», сообщает ugra-news.ru .

Встреча в Национальном центре «Россия» дала старт «Космической одиссее» и «Ученической неделе добра», приуроченной к 65-летию полета Гагарина.

Космонавт-испытатель показал фильм о парашютной подготовке. За карьеру выполняется больше ста прыжков. С высоты 4 км до раскрытия парашюта на отметке 1 км проходит всего 40 секунд. За это время нужно назвать красные цифры по нарастающей, черные — по убывающей, определить время на циферблатах под разными углами. Психологи оценивают самообладание в стрессе.

Для тренировки перегрузок используют центрифугу — по тому же принципу, что стиральная машина отжимает белье. Невесомость создают на самолете-лаборатории: в верхней точке параболы на 25 секунд наступает нулевая гравитация. В гидролаборатории с модулями МКС в скафандрах отрабатывают выход в открытый космос.

В пустыне экипаж двое суток выживает при 45 градусах, имея шесть литров воды на троих. За ночь нужно добыть дополнительные капли с помощью растений. По словам Бабкина, за двое суток космонавты теряют несколько килограммов. Зато ночью видят звездное небо, какого больше нигде не увидеть. В зимней тайге учатся строить шалаш из шестов и парашюта, помогать травмированному товарищу и жить двое суток в любом морозе.

Отвечая на вопрос о будущем, Бабкин заверил: через 10 лет устойчиво должен заработать космодром Восточный в пилотируемом режиме. Исключать существование внеземных цивилизаций он не стал бы: «Бесконечность и многообразие Вселенной скорее подразумевают их существование».

Юный Антон спросил, как школьнику попасть в отряд. Бабкин ответил: сейчас объявлен новый набор, документы принимают до конца лета. Возраст — до 35 лет, рост — от 150 до 190 см (раньше предел был 165–170). Информация — на сайтах Роскосмоса и Центра подготовки. Если один из экипажа ошибется на экзамене, незачет получат все.

Космонавт предупредил: обычную еду в космосе есть нельзя. Даже крошка хлеба может перекрыть дыхание. Поэтому хлеб делают маленькими порционными кусочками, жидкости дозируют в пакетах, консервы едят длинными ложками.

«Но я вам по секрету скажу: попробуйте космическую еду. Ничего лучше земной, конечно, нет. Но в космосе приходится есть ее, потому что другой там тоже нет», — признался Бабкин.

