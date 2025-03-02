ТАСС: столкновение астероида YR4 с Луной обрушит на Землю метеоритный дождь

В 2032 году астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, что может привести к метеоритному дождю, сообщил ТАСС Леонид Еленин, астроном и научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

Специалист рассказал, что, по оценкам исследователей, существует возможность столкновения астероида с нашей планетой, но она крайне мала. Согласно прогнозам, вероятность столкновения астероида YR4 с Луной составляет примерно 1%, но и она уменьшается.

«Столкновение с ней (Луной. — прим. ред.) может быть опасно для Земли, потому что будет мощный взрыв, энерговыделение мощностью примерно в восемь мегатонн. У Луны нет атмосферы, низкая сила гравитации, поэтому все выброшенные обломки в конце концов могут выпасть и на нашу планету», — сказал он.

Еленин подчеркнул, что оценка вероятности столкновения астероида с Землёй постоянно корректируется. Орбита в Солнечной системе — это не застывшая структура, а постоянно меняющаяся система, — отметил специалист.

«Они постоянно меняются, и чем меньше тело и его масса, тем большее влияние на него оказывают планеты своей гравитацией», — заключил он.

В то же время издание New Scientist, ссылаясь на научные данные, сообщает о возможности того, что Луна может стать своего рода «защитником».

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