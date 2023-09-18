«Теледроида» для экспериментов в космосе соберут в 2024 году

Первый рабочий образец отечественной разработки «Теледроид» для проведения экспериментов в космосе, будет собран в начале следующего года. Соответствующее заявление сделал управляющий директор предприятия «Андроидная техника» Евгений Дудоров, его слова передает издание РИА Новости .

Дудоров уточнил, что образец будет не макетом, а функционирующим роботом с электроникой, который уже будет способен работать в космосе.

Он также рассказал, что проектирование робота уже было завершено и в данный момент тестируются отдельные его комплектующие. «Теледроида» проверяют на стойкость к вибрации и радиации в разных условиях.

Дудоров сообщил, что разработка отправится на МКС в 2024-2025 году, но точную дату еще предстоит определить.