Теорию о постепенном вымирании динозавров опровергли

Новое исследование американских ученых ставит под сомнение популярную теорию о том, что динозавры находились в стадии упадка перед падением астероида. Работа, выполненная на основе анализа горных пород в штате Нью-Мексико, указывает на процветание этих рептилий непосредственно перед катастрофой., сообщает Science XXI со ссылкой на Science.

Результаты показывают, что динозавры Северной Америки оставались разнообразными и многочисленными даже за 350 тыс. лет до столкновения с космическим телом. Руководитель группы, доктор Эндрю Флинн из Университета штата Нью-Мексико, отметил, что данные не подтверждают гипотезу о постепенном вымирании.

По словам исследователей, экосистемы конца мелового периода, особенно на юге континента, отличались высоким биологическим разнообразием. В качестве примера они приводят обитание крупных видов, таких как аламозавр.

