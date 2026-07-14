«Тот, кого оберегает Пушья»: в Таиланде нашли золотое кольцо с посланием двухтысячелетней давности

В западном Таиланде археологи обнаружили два золотых кольца, пролежавших рядом с человеческими останками около двух тысяч лет. Как пишет People, находку сделали на участке Дон Яй Тонг — памятнике позднего железного века. Из земли извлекли скелеты, керамику, бронзовые и золотые украшения, и, по мнению ученых, эти артефакты указывают на ритуальные захоронения представителей местной знати.