«Тот, кого оберегает Пушья»: в Таиланде нашли золотое кольцо с посланием двухтысячелетней давности
People: в западном Таиланде археологи нашли два золотых кольца с посланием
В западном Таиланде археологи обнаружили два золотых кольца, пролежавших рядом с человеческими останками около двух тысяч лет. Как пишет People, находку сделали на участке Дон Яй Тонг — памятнике позднего железного века. Из земли извлекли скелеты, керамику, бронзовые и золотые украшения, и, по мнению ученых, эти артефакты указывают на ритуальные захоронения представителей местной знати.
На одном из колец сохранилась надпись на древнеиндийском языке. Ее перевели как «тот, кого оберегает Пушья». Пушья — лунное созвездие в индийской астрологии, символизирующее изобилие и процветание. Исследователи предполагают, что владелец кольца мог быть торговцем из индийской касты вайшьев.