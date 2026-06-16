«Третий полюс» тает: почему высвобождение древнего углерода в Тибете грозит необратимыми последствиями

Международная группа ученых обнаружила, что Тибетское плато, известное как «третий полюс Земли», содержит колоссальные запасы замороженного углерода в вечной мерзлоте. При повышении температуры этот углерод начинает активно высвобождаться, что может запустить необратимый климатический процесс.

Ранее основное внимание климатологов было сосредоточено на Арктике и северных регионах, однако новые данные показывают, что высокогорная мерзлота Тибета, где потепление идет примерно в 2,5 раза быстрее среднемирового, не менее уязвима.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications (NC) под руководством профессора Цзиньчжи Диня из Академии наук КНР, описывает механизм самоускоряющейся климатической петли: выбросы углекислого газа из оттаявшей почвы усиливают парниковый эффект, что ведет к дальнейшему потеплению и ускоренному таянию, а это провоцирует новые выбросы.

Авторы работы установили критический температурный порог. При потеплении в диапазоне от 2 до 4 градусов Цельсия экосистема начинает переходить в режим интенсивного выброса CO₂, а при превышении 4 градусов разложение древней органики становится преобладающим процессом. Согласно расчетам, при потеплении на 1°C чистые выбросы CO₂ увеличиваются на 44%, на 2°C — на 80%, а при 4°C — сразу на 176%.

Ученые подчеркивают, что существующие климатические модели пока не полностью учитывают высвобождение древнего углерода из высокогорной мерзлоты, а значит, реальные темпы потепления могут оказаться выше прогнозируемых.