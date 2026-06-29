Третья смена за 10 тысяч долларов: японцы создали укол, который будит спящие зубы прямо в челюсти

Японские ученые вплотную приблизились к тому, чтобы подарить человечеству третью смену зубов. Исследователи Медицинского института Китано в Осаке разработали препарат, который отключает белок, сдерживающий развитие зубных зачатков. Снятие этого природного тормоза пробуждает спящие зачатки в челюсти и запускает рост новых зубов. На грызунах и хорьках эксперимент уже сработал.

Клинический путь лекарства под кодовым названием TRG-035 начался в сентябре 2024 года в стенах больницы Киотского университета. Первая фаза, завершившаяся в начале 2026-го, охватила три десятка здоровых добровольцев-мужчин от 30 до 65 лет, у каждого из которых отсутствовал хотя бы один коренной зуб. Главной задачей стояла проверка безопасности, и, по имеющимся данным, серьезных побочных реакций зафиксировано не было.

В мае 2026 года биотех-компания Toregem BioPharma объявила о привлечении 5,3 миллиона долларов на вторую фазу испытаний в Японии и подготовку к исследованиям в Соединенных Штатах. С учетом грантов общий объем финансирования проекта перевалил за 29 миллионов долларов. На этот раз тестировать средство планируют на детях от двух до семи лет, страдающих врожденной анодонтией — состоянием, при котором отсутствует шесть и более зубов. Именно эта группа пациентов рассматривается как главные бенефициары, ведь традиционная имплантация детям не подходит из-за продолжающегося роста челюстных костей.

В перспективе технология может охватить и взрослых, утративших зубы вследствие травм или обширного кариеса. Руководитель проекта заявил, что команда нацелена проложить дорогу к клиническому применению препарата. Предварительные оценки указывают на возможный коммерческий запуск к 2030 году с ценником около 10 тысяч долларов за процедуру.

Впрочем, научное сообщество пока сохраняет сдержанность. Полноценные результаты первой фазы еще не прошли рецензирование и не опубликованы в научной периодике, а сам факт регенерации зубов у человека официально не подтвержден. Остаются открытыми и фундаментальные вопросы: как выращенные зубы будут выравниваться в ряду и каким образом произойдет их соединение с нервными окончаниями и кровеносной сетью.