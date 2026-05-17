Три вспышки в одном регионе: Солнце поставило рекорд по длительности радиовсплеска

Ученые зарегистрировали самый продолжительный радиовсплеск от Солнца

Наука

Астрофизики зарегистрировали самый продолжительный радиовсплеск IV типа за всю историю наблюдений. Как сообщает «МИР 24», явление произошло в августе 2025 года и длилось 19 суток, что почти в четыре раза превышает предыдущий рекорд, составлявший около пяти суток.

Радиовсплески IV типа формируются из скоплений электронов, захваченных магнитными полями Солнца. Обычно они длятся от нескольких часов до нескольких дней. В данном случае, как предполагают исследователи, причиной аномальной продолжительности стали три последовательные вспышки, произошедшие в одном активном регионе.

Для анализа события использовались данные сразу нескольких научных миссий, включая Солнечно-земную обсерваторию NASA, зонд Parker Solar Probe и аппарат Solar Orbiter. Из-за вращения Солнца источник всплеска поочередно попадал в поле зрения разных космических аппаратов. Сами радиоволны не представляют опасности, однако сопутствующие процессы способны приводить к выбросам солнечной плазмы в сторону Земли.