Три вспышки в одном регионе: Солнце поставило рекорд по длительности радиовсплеска

Астрофизики зарегистрировали самый продолжительный радиовсплеск IV типа за всю историю наблюдений. Как сообщает « МИР 24 », явление произошло в августе 2025 года и длилось 19 суток, что почти в четыре раза превышает предыдущий рекорд, составлявший около пяти суток.

Радиовсплески IV типа формируются из скоплений электронов, захваченных магнитными полями Солнца. Обычно они длятся от нескольких часов до нескольких дней. В данном случае, как предполагают исследователи, причиной аномальной продолжительности стали три последовательные вспышки, произошедшие в одном активном регионе.

Для анализа события использовались данные сразу нескольких научных миссий, включая Солнечно-земную обсерваторию NASA, зонд Parker Solar Probe и аппарат Solar Orbiter. Из-за вращения Солнца источник всплеска поочередно попадал в поле зрения разных космических аппаратов. Сами радиоволны не представляют опасности, однако сопутствующие процессы способны приводить к выбросам солнечной плазмы в сторону Земли.