«Триллион планет ждут». Инженер NASA опроверг слухи о визитах пришельцев

Ветеран американского космического агентства NASA Джентри Ли уверен в существовании инопланетян, но категорически отрицает версию об их визите на нашу планету. Соответствующее заявление прозвучало на форуме Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), подробности приводит издание Daily Mail.

По словам ученого, в настоящий момент научное сообщество не располагает ни единым фактом, который подтверждал бы присутствие пришельцев на Земле. «Те, кто придерживается противоположной точки зрения, стали жертвами заблуждения», — подчеркнул эксперт.

«Если вы верите в обратное, вас вводят в заблуждение», — добавил он.

Тем не менее Ли является убежденным сторонником гипотезы о внеземных формах жизни. Свою позицию он аргументирует данными, полученными с помощью орбитальных телескопов, которые зафиксировали колоссальное количество экзопланет.

«Если этот участок неба репрезентативен для всей галактики, а у нас нет оснований считать иначе, то в нашей галактике около триллиона планет», — объяснил он.

В связи с этим он призвал коллег готовиться к открытию организмов, кардинально отличающихся от всего, что мы знаем на Земле.

Карьера Джентри Ли в NASA началась в 1968 году. Его дебютным проектом стала легендарная миссия «Викинг», направленная к Красной планете. На сегодняшний день Ли трудится в Лаборатории реактивного движения на должности главного инженера отдела, курирующего исследования Солнечной системы.

