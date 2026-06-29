Трубку снял декан, а прослушать не смог никто: МГУ запустил телефон, который невозможно взломать

Физический факультет МГУ воплотил в жизнь технологию, обещающую поставить крест на любых попытках прослушки. Ученые сконструировали и испытали квантовый телефон — устройство, которое формирует прямой защищенный канал связи на основе автоматического симметричного распределения квантовых ключей. Первый сеанс через университетскую квантовую сеть состоялся 13 декабря: к аппаратам встали декан Николай Сысоев и руководитель лаборатории квантовых оптических технологий Сергей Кулик, передает «Научная Россия».

В основе экспериментальной установки лежит архитектура с одним сервером и двумя клиентскими местами. Внешне рабочее место представляет собой обычный персональный компьютер, однако в нем скрыт оптоэлектронный модуль, соединенный оптическим волокном напрямую с сервером. Как пояснил профессор Кулик, программная начинка разработана компанией «ИнфоТеКС» — это модифицированная версия ViPNet, специально адаптированная под взаимодействие с оптоэлектронным устройством.

Схема передачи данных выстроена по принципу звезды: сервер занимает центральную позицию, а клиенты расходятся по лучам. Ключевая особенность в том, что сам трафик между абонентами шифруется напрямую, минуя сервер. Последний нужен исключительно для квантовой раздачи ключей. По словам Кулика, ценность такого подхода в том, что при передаче больших массивов информации ключи симметричного шифрования можно менять с высокой частотой.

Проект родился по инициативе ректора Виктора Садовничего и вошел в Программу развития университета как первый этап создания первой в стране вузовской квантовой сети. Разработчики утверждают, что беседы по таким аппаратам абсолютно неуязвимы для перехвата. В дальнейшем «квантовыми телефонами» планируется оснастить и другие подразделения МГУ. За пределами академических стен физические принципы, заложенные в проект, могут найти широкое применение в сфере кибербезопасности и защиты банковских транзакций от взлома.