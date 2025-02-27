Умер директор Института Европы РАН Журкин

На 98-м году жизни скончался Виталий Журкин, основатель и почетный директор Института Европы РАН, имевший звание академика. Об этом событии сообщили в телеграм-канале самого института.

Как стало известно, церемония прощания с академиком запланирована на 3 марта, начало в 11:00 мск. Она пройдет в прощальном зале ЦКБ, расположенном по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25. Поминки состоятся в тот же день в 15:00 в стенах Института Европы РАН.

В институте подчеркнули, что Журкин был признанным во всем мире ученым, экспертом в области европейской и международной безопасности, а также российской внешней политики. После окончания МГИМО он трудился в различных организациях, включая Гостелерадио СССР и газету «Правда».

В 1968 году он начал работу в Институте США и Канады АН СССР, где прошел путь от заведующего отделом до заместителя директора. В 1980 году был удостоен Государственной премии СССР.

В 1987 году Журкин основал Институт Европы, которым руководил до 1999 года, а затем занимал должность почетного директора. Он активно участвовал в жизни института и развитии его научных направлений. В 1990-е годы он выступал против расширения НАТО и анализировал угрозы, связанные с терроризмом.

Его рекомендации использовались при подготовке государственных решений в сфере безопасности и внешней политики СССР и РФ. За свою научную деятельность он был награжден различными орденами, включая «Знак Почета» и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее сообщалось, что отец народного артиста России Дениса Мацуева умер из-за тяжелой болезни.