ЦЕРН прекратит сотрудничать со связанными с Россией 500 специалистами

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) не намерена больше сотрудничать с имеющими связи с РФ специалистами. Об этом в беседе с РИА Новости проинформировал официальный представитель организации Арно Марсолье.

По его словам, совместная работа с 500 специалистами, в частности по Большому адронному коллайдеру, прекратится в конце ноября нынешнего года.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе. Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — цитирует его РИА Новости.

Марсолье отметил, что после прекращения сотрудничества с российскими специалистами, поставленные задачи на Большом адронном коллайдере будут выполнять другие группы.

Он напомнил также, что ЦЕРН в настоящее время уже не финансируется Россией.