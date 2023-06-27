«Цифровой архиватор»: нейрохирург раскрыл удивительные свойства человеческого мозга

Ученые говорят о том, что мозг человека может обладать удивительными свойствами, о которых сам владелец даже не догадывается. О таких «чудесах» нам рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Долгопрудного Павел Савинков.

По словам эксперта, восприятие человека регулируется разными отделами мозга, поэтому сознание может быть зачастую оторвано от комплексного восприятия.

«Человек может подмечать какие-то вещи, не отдавая себе в этом отчета и не понимая этого в момент происходящего. То есть его сознание не работает напрямую. А через какое-то время, когда ему необходима та или иная информация, она всплывает сама собой», — рассказал Савинков корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В пример собеседник привел Шерлока Холмса, созданного писателем Артуром Конан-Дойлем. Сыщик обладал таким талантом. Он мог рассказать Ватсону, к примеру, сколько ступеней ведут в дом и в какой фазе была Луна в момент того или иного события.

В качестве другого удивительного свойства нейрохирург привел способность запоминать что-либо в неограниченных количествах.

«Примером могут служить полиглоты, знающие 150 языков. Мозг зачастую не хранит информацию напрямую, как компьютер. Он выстраивает ассоциативные связи и применяет определенный алгоритм для запоминания, как будто цифровой архиватор. А затем способен «выудить» эти знания. Например, полиглотам нужен час-другой в языковой среде, чтобы они восстановили имеющиеся знания», — рассказал эксперт.

Собеседник отметил, что алгоритмизация — способ максимально облегчить запоминание. Так, к примеру, была придумана таблица умножения. Он привел в пример математику как абстрактную науку, свойственную только человеку. Сенсорный опыт не позволяет получить подобную информацию из окружающего мира.

Эксперт подчеркнул, что удивительные свойства мозга любой может развить с помощью тренировки.

Ранее мы писали, что подмосковные нейрохирурги установили в череп пациента особую пластину.