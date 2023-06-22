«Догадаться невозможно»: подмосковные нейрохирурги установили в череп пациента особую пластину

Будущее уже наступило: в Подмосковье молодому мужчине установили в череп титановую пластину, которую изготовили на 3D-принтере. 31-летний пациент поступил в Видновскую РКБ с кровоизлиянием головного мозга около полугода назад, а выйдет уже с особым имплантом.

Пластину изготовили по заказу медиков. Эта штуковина полностью повторяет форму пораженной кости мужчины. Подобную операцию, по словам врача-нейрохирурга ВРКБ Рамазана Магомедова, в медучреждении проводили впервые.

После достаточно сложной трепанации пациенту удалили острые гематомы, убрав эти образования в пределах здоровых тканей. Затем сделали краниопластику.

«То есть закрыли дефект, который образовался вследствие первой операции», – пояснил нейрохирург корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам врача, в ходе второй операции участок пораженной кости восстановили с помощью титановой сетчатой 3D-пластины.

«Она смоделирована с учетом особенностей строения черепа пациента. Титан – безвредный материал, сама пластина – перфорированная. Операция с использованием данной методики обеспечивает хороший косметический эффект – если сам пациент не скажет, догадаться о наличии у него в черепе импланта невозможно», — добавил специалист.

Магомедов подчеркнул, что операция прошла успешно, а искусственная кость защитит мозг мужчины от атмосферного давления и внешних механических воздействий.

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