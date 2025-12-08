«Цифровой близнец мозга». Ученые запустили модель из 9 млн нейронов на суперкомпьютере Fugaku: что это даст науке?

На суперкомпьютерной конференции SC25 международная команда ученых из Института Аллена (США) и Университета электро-коммуникаций (Япония) представила революционную симуляцию.

Им удалось объединить в единую функционирующую систему 9 миллионов виртуальных нейронов, соединенных 26 миллиардами синапсов, что соответствует целой коре головного мозга мыши.

«Это технический прорыв. Мы впервые видим, что подобные симуляции можно эффективно запускать, если под рукой достаточно мощности», — подчеркнул Антон Архипов, руководитель вычислительной группы Института Аллена.

По его словам, работа доказала принципиальную возможность перехода к моделям на порядки больше — вплоть до симуляции человеческого мозга — в обозримой перспективе.

Модель, состоящая из 86 взаимосвязанных областей, была «оживлена» на суперкомпьютере Fugaku, одном из самых мощных в мире. Его колоссальная производительность позволила в реальном времени синхронизировать квадриллионы операций в секунду, обеспечивая согласованную работу миллиардов виртуальных нейронных связей.

Хотя в реальном мозге мыши около 70 миллионов нейронов (примерно в восемь раз больше), текущий масштаб уже дает беспрецедентные возможности. Исследователи наблюдают, как «зажигаются» отдельные клетки, как волны активности распространяются по нейронным сетям и как сбой в одном модуле передается другим.

С помощью симуляции ученые уже изучили механизмы синхронизации мозговых волн и межполушарное взаимодействие. Модель позволяет отслеживать зарождение активности, связанной с вниманием и мышлением, — процессы, которые в живом организме невозможно увидеть без вмешательства.

Такой «цифровой двойник» мозга открывает путь для моделирования механизмов эпилептических приступов, нарушений сознания и иных неврологических расстройств, сводя к минимуму необходимость в экспериментах на животных.

Следующая амбициозная цель команды — создание полномасштабной модели всего мозга мыши, а в отдаленном будущем — принципиальное приближение к симуляции человеческого мозга.

