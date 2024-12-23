В Якутии сделали историческое открытие, обнаружив мамонтенка возрастом 50 тыс. лет

В Якутии археологи сделали сенсационное открытие — там обнаружили сохранившуюся тушу мамонта возрастом около 50 тыс. лет. Об этом со ссылкой на заведующего музея мамонта Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ) Максима Чепрасова сообщило РИА Новости.

Находку, подарившую возможность заглянуть в далекое прошлое, назвали именем Яна. Тушу транспортировали в Якутск, где ученые проведут масштабные генетические исследования.

«На сегодняшний момент, можно сказать, что это одна из лучших когда-либо найденных в мире находок туши мамонта... Всего в мире ранее было найдено шесть останков мамонтов, из них пять в России», — отметил Чепрасов.

По словам ученого, местные жители нашли заднюю и переднюю части мамонтенка в июне 2024 года в районе Батагайка, расположенного в Верхоянском районе. Он сообщил, что когда туша начала таять, то разделилась на две части — сначала появилась передняя часть, а под ее собственным весом она провалилась. Задние конечности и тазовая область остались в мерзлоте.

Местные жители соорудили носилки из подручных материалов, подняли находку на поверхность и поместили ее в ледник. Они сообщили о находке ученым.

Мамонты — это вымершие млекопитающие, которые жили в основном во время эпохи плейстоцена (около 2,6 млн лет назад до примерно 4 тыс. лет назад). Они были родственниками современных слонов, но имели длинные изогнутые бивни и массивное тело, покрытое мехом.

Мамонты обитали в различных климатических условиях, включая холодные арктические регионы, где они адаптировались к открытому тундровому ландшафту.

Чепрасов добавил, что в октябре тушу привезли в Якутск, где в лаборатории СВФУ начались первичные генетические анализы. Высота мамонтенка в холке составляет 120 см, а длина — менее 2 м. Ученые установили, что это самка, которой было около года от роду.

Ранее сообщалось, что в Якутии из-за петарды загорелся ночной клуб.