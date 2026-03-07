«Убежище на островах»: названы страны, которые смогут пережить ядерную войну

Согласно моделированию ученых, лишь два государства на планете обладают потенциалом для выживания в условиях полномасштабного ядерного конфликта. Речь идет об Австралии и Новой Зеландии, сообщает издание Mirror.

В ходе исследования специалисты воспроизвели сценарий запуска 12 тысяч атомных боезарядов. Такой удар приведет к немедленной гибели более половины человечества — ориентировочно три миллиарда людей погибнут в первые часы. Однако главная опасность для уцелевших кроется не в разрушительных взрывах, а в последующей «ядерной зиме».

Как пояснила эксперт Энни Джейкобсон, изучающая постъядерные сценарии, колоссальные объемы сажи и пепла поднимутся в атмосферу, заблокировав доступ солнечного света на долгие годы. Глобальное похолодание уничтожит сельское хозяйство практически повсеместно, обрекая мир на невиданный голод.

Тем не менее, у Австралии и Новой Зеландии есть все шансы избежать этой участи. Ученые подчеркивают, что ключевыми факторами стали их географическая изоляция от стран — участниц конфликта, отсутствие стратегически важных военных баз на их территории и благоприятные условия для выращивания продуктов питания даже при критическом падении температур.

