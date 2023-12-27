Ученые испытали новую вакцину против мутировавшего коронавируса

Шведские ученые провели испытания новой вакцины против COVID-19, которая эффективно показала себя против, в том числе, и мутировавших вариантов вируса. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале bioRxiv .

Сообщается, что в испытаниях лекарства участвовало более 20 человек, большинству из которых было более 60 лет, и ранее уже получали 4-5 доз другой вакцины. Новое же лекарство продемонстрировало десятикратный рост количества антител, не только против ХВВ, но и новых штаммов.

Уточняется, что прошлые модификации не обеспечивали достаточной защиты против омикрона и новых штаммов, так как были адаптированы к изначальной вариации вируса. Действие нового препарата, в свою очередь, направлено именно на омикрон, что делает его более эффективным.