Ученые из Нижнего Новгорода создали прозрачные керамики для лазерных установок

Учеными ННГУ им. Н.И. Лобачевского впервые в нашей стране получены прозрачные керамики для лазерных установок нового поколения. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что это прозрачные керамики со структурой фторапатита для лазеров ближнего ИК-диапазона, который сможет определить концентрацию вредных веществ в атмосфере.

Уточняется, что также подобные устройства используются для малоинвазивных операций в хирургии и косметологии.

Добавляется, что основой лазерных сред нового поколения могут быть поликристаллы, полученные посредством технологии горячего прессования.

Подчеркивается, что разработки проходят в рамках реализации федеральной программы стратегического академического лидерства программы «Приоритет 2030».