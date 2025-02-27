Ученые из США заявили, что через 75 лет половина океанов поменяет свой цвет

За миллиарды лет цвет океанов менялся под воздействием химических и биологических процессов на планете. Так, в определенное время они имели зеленоватые оттенки в связи с растворенным железом, однако с ростом кислорода в воде стали голубыми. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что на фоне глобального потепления в воде океана меняется распределение фитопланктона, что уже приводит к заметным изменениям, видимым из космоса. В случае если данная тенденция сохранится, океаны зеленого цвета могут вернуться к концу века.

Согласно результатам исследований американских ученых, через 75 лет свыше половины океанов изменят свой цвет в связи с повышением температуры. В ряде районов это приведет к сокращению фитопланктона и усилению синего цвета, а в других — к росту зеленых оттенков. Так, уже сегодня более половины океанов изменили свой цвет за последние два десятилетия. По мнению исследователей, это является сигналом серьезных экологических нарушений.

Ранее ученые предупредили, что Африка распадется быстрее ожидаемого срока.