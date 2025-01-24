Ученые предупредили, что Африка распадется быстрее ожидаемого срока

Исследователи полагают, что африканский континент может расколоться гораздо быстрее, чем считалось ранее, сообщила британская газета Daily Mail. Издание утверждает, что трещина длиной 35 миль (примерно 56,5 км) была обнаружена в пустыне Эфиопии в 2005 году и с тех пор увеличивается на полдюйма (около 1,5 см) ежегодно.

Профессор Кен Макдональд из Калифорнийского университета рассказал изданию, что, согласно новым прогнозам, разделение континента может произойти в течение одного-пяти миллионов лет, тогда как ранее оценивалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет.

Макдональд добавил, что в результате этого может произойти затопление территории Восточноафриканской рифтовой долины водами Индийского океана.

Разделение континента, как уточняется в статье, приведет к образованию нового континента и океана, который может быть таким же глубоким, как Атлантический, если туда поступит вода.

По мнению профессора, новый континент будет включать Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии и получит имя «Нубийский континент». При этом он заметил, что, хотя процесс отделения идет медленно, это все равно впечатляет, учитывая размеры Африки.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти африканских стран в том, что они даже не поблагодарили за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле.