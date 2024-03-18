Ученые на Урале проводят тестирование антидепрессантов на грустных рыбках

Специалисты из Южно-Уральского госуниверситета проводят испытание препаратов для борьбы с депрессией на рыбках данио-рерио. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что причина выбора этого вида связана с их наибольшей склонностью к унынию.

Добавляется, что для вызова испуга у рыбок данио-рерио исследователи станут запускать к ним в аквариум хищных рыб, после чего излечивать от «посттравматического синдрома» посредством селективных ингибиторов SERT собственного производства.

Уточняется, что реакции на стресс у рыбок и у людей схожи, тем не менее в организме подводных жителей соответствующие биологические процессы протекают намного быстрее, что дает возможность сократить временные затраты для исследования.