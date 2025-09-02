Ученые нашли место с самым чистым воздухом на планете

Ученые из Университета штата Колорадо провели исследование, в ходе которого обнаружили место с самым чистым воздухом на планете, пишет ИА «ЕЛЬ».

Речь идет о пограничном слое атмосферы над Южным океаном, который оказался абсолютно свободным от аэрозольных частиц, образующихся в результате человеческой деятельности.

Исследователи предполагали, что отдаленная область вблизи Антарктиды будет наименее затронута загрязнением, и проведенная работа подтвердила их гипотезу.

Отмечается, что найти регионы, не измененные людьми, на фоне климатических изменений становится все сложнее. Однако Антарктида остается изолированной от переноса микроорганизмов и отложений питательных веществ с южных материков.

Южный океан является одним из немногих мест на Земле, сохранивших экологическую чистоту. Его минимальная подверженность антропогенному воздействию делает этот регион уникальным для изучения природных атмосферных процессов без влияния цивилизации.

