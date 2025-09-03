Ученые нашли молекулу, предотвращающую почечную недостаточность

Медики из Исследовательского центра университетского госпиталя Монреаля (CRCHUM) совершили важное открытие в области нефрологии. По информации портала Sciencexxi.com, ученые обнаружили микроРНК под названием miR-423-5p, которая играет ключевую роль в защите мелких кровеносных сосудов почек от повреждений.

Отмечается, что это открытие может стать основой для новых методов ранней диагностики и профилактики хронической почечной недостаточности.

Особую значимость этому событию придает тот факт, что miR-423-5p можно легко обнаружить в крови пациента и использовать в качестве биомаркера для оценки состояния микрососудов почек. До настоящего времени не существовало надежных и доступных биомаркеров для этих целей.

Исследователи также изучили процесс деградации перитубулярных капилляров, который является ключевым признаком развития хронической почечной недостаточности и угрожает выживанию пересаженных органов.

Новый биомаркер открывает возможности для разработки простых тестов, позволяющих оценивать состояние мелких сосудов на ранних стадиях. Это особенно важно для пациентов из групп высокого риска, включая пожилых людей и пациентов, перенесших хирургические операции.

В ходе экспериментов на мышах с острым повреждением почек было зафиксировано изменение уровня miR-423-5p в крови. Введение miR-423-5p мышам позволило сохранить мелкие сосуды и ограничить поражение почек.

Кроме того, последующие исследования с участием 51 пациента после трансплантации почки подтвердили эти результаты. В настоящее время ученые работают над разработкой альтернативных методов доставки микроРНК непосредственно к почкам.

