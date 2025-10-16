Ученые нашли на Кавказе останки древних гигантских «ужасных гиен»

Ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Китая и Азербайджана обнаружили убедительные доказательства обитания на территории современного Кавказа около 10–9 миллионов лет назад гигантских «ужасных гиен» (Dinocrocuta gigantea).

Фрагменты челюстей этих древних хищников были найдены в верхнемиоценовом местонахождении Эльдари в Азербайджане и подробно описаны в научном журнале Palaeoworld. Ранее эти костные останки ошибочно приписывали другому виду — Hyaena eldarica.

По словам Данияра Хантемирова, одного из авторов исследования, взрослые особи «ужасных гиен» могли достигать веса до 400 килограммов, что сопоставимо с массой белого медведя и значительно превышает вес современных гиен.

Мощные челюсти и зубы позволяли этим хищникам легко разгрызать кости и наносить сокрушительные укусы, благодаря чему динокрокуты могли успешно конкурировать с саблезубыми тиграми и другими крупными хищниками миоценового периода.

Исследователи предполагают, что «ужасные гиены» охотились на крупных травоядных животных древней гиппарионовой фауны, таких как безрогие «носороги» (Chilotherium) и оленеобразные. Несмотря на внешнее сходство с современными гиенами, динокрокуты не являются их прямыми предками.

Похожие черты возникли в результате конвергентной эволюции, когда неродственные виды развивают сходные адаптации из-за схожего образа жизни.

Находка в Эльдари подтверждает, что Кавказ был частью важного миграционного коридора, по которому крупные млекопитающие перемещались между Азией и Европой. В дальнейшем команда планирует провести более широкий морфологический анализ гиеновых останков из Крыма, Сибири и с Урала, чтобы создать полную картину распространения этих древних хищников в Евразии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье скрыли от публики древнее поселение дославянских племен.