В Подмосковье скрыли от публики древнее поселение дославянских племен

В подмосковных Люберцах археологи обнаружили уникальное селище дославянских племен, получившее официальное название «Русавкино-Романово-1». Объект, датируемый XII–XIII и XVI–XVII веками, сразу же взят под государственную охрану распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области. Об этом стало известно интернет-изданию REGIONS.

Новый охранный документ устанавливает четкие границы территории и строгий режим использования, что фактически ограничивает доступ к памятнику. Местные жители отмечают, что в официальных документах местонахождение селища указано размыто — описана лишь часть лесных угодий и склонов, а интернет-поисковики не выдают точные координаты.

Такие меры защиты объясняются необходимостью сохранить захоронения и артефакты от «черных копателей». Российское законодательство категорически запрещает проведение раскопок на территории объектов культурного наследия без специального разрешения, нарушителям грозит уголовная ответственность.

Интересно, что современная деревня с историческим названием Русавкино-Романово находится на соседней территории — в городском округе Балашиха. Впервые археологический объект был упомянут в Генеральном плане Люберец в конце прошлого года, где его включили в Перечень объектов культурного наследия. Теперь ученые получат возможность провести планомерные исследования, а уникальный памятник истории будет защищен от несанкционированного вмешательства.

