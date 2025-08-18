Ученые нашли новые генетические факторы риска развития шизофрении
Ученые выявили восемь новых генетических факторов риска развития шизофрении
Фото: [freepik.com]
Ученые обнаружили восемь новых генов, связанных с развитием шизофрении, передает портал Faktom со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.
Особое внимание исследователей привлекли гены SLC6A1 и KLC1, которые впервые были идентифицированы как факторы риска благодаря выявленным миссенс-мутациям.
Примечательно, что некоторые из изученных генов, включая STAG1 и ZNF136, также демонстрируют связь с другими психическими расстройствами, такими как аутизм и эпилепсия, что подтверждает существование общих генетических механизмов для различных заболеваний психики.
Шизофрения представляет собой хроническое психическое расстройство, которое влияет на мышление, восприятие реальности, эмоции и поведение человека. Оно характеризуется искаженным восприятием действительности, включая галлюцинации, бред, дезорганизованную речь и поведение, а также снижение эмоциональной выразительности.
