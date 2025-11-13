Новое исследование пролило свет на возможные медицинские проблемы у диктатора Германии Адольфа Гитлера, которые могли повлиять на его личность и политическую деятельность, пишет The Times.

Ученые выявили признаки синдрома Каллмана — генетического нарушения, характеризующегося сбоями в половом созревании и обонянии.

Синдром Каллмана обусловлен недостаточной выработкой гормонов, отвечающих за развитие репродуктивной системы. Мужчины с этим заболеванием часто рождаются с микропенисом и неопустившимися яичками.

Секвенирование ДНК Гитлера не может однозначно подтвердить наличие микропениса, но значительно повышает такую вероятность.

Из медицинского обследования 1923 года известно, что у Гитлера не было опущено одно яичко, что в то время могло стать причиной насмешек со стороны сослуживцев.

Британский историк Алекс Дж. Кей предполагает, что физиологические проблемы могли объяснить как отсутствие личной жизни диктатора, так и его чрезмерную увлеченность политикой.

Гитлер был единственным из высшего нацистского руководства, у кого не было жены и детей. Исследование также опровергло распространявшийся слух о еврейском происхождении фюрера.

Объектом генетического исследования стал фрагмент окровавленной ткани, срезанной с дивана из бункера Гитлера в мае 1945 года.

Анализ показал, что диктатор находился в зоне риска развития аутизма, биполярного расстройства и шизофрении, однако установить, страдал ли он от этих заболеваний, невозможно.

