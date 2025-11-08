Ученые опровергли старейшую версию о пути Черной смерти в Европу

На протяжении более шести веков историки считали, что Черная смерть пришла в Европу из Азии по Великому шелковому пути. Однако новое исследование специалистов из Эксетерского университета показало, что это утверждение основано на ошибочной трактовке средневекового литературного текста. Работа, опубликованная в Journal of Arab and Islamic Studies, указывает, что первоисточником мифа стала «макама» арабского писателя Ибн аль-Варди, созданная в 1348–1349 годах в Алеппо, сообщает Monavista .

Ученые выяснили, что этот текст не был хроникой, а представлял собой художественную притчу, где чума изображалась как странствующий персонаж, проходящий из Китая через Индию и Персию к Средиземноморью.

Позднейшие исследователи приняли аллегорию за описание реальных событий, что породило распространенную теорию «быстрого перемещения» — будто возбудитель болезни преодолел более 3000 миль за считанные годы.

Авторы работы, Мухаммед Омар и Нахайян Фэнси, проследили, как метафора Ибн аль-Варди была воспринята арабскими историками XV века и затем попала в европейскую историографию. По словам Фэнси, именно это недоразумение закрепило в сознании представление о прямом пути чумы из Центральной Азии в Европу.

Исследователи подчеркивают, что макамы в ту эпоху не были документами. Это были философские и развлекательные тексты, часто читавшиеся вслух. Ибн аль-Варди использовал цитаты из собственных трудов, что еще больше запутало будущих хронистов.

Понимание жанра помогает современным историкам по-новому оценить ранние вспышки эпидемий, например в Дамаске 1258 года и в китайском Кайфэне 1232–1233 годов. По мнению Фэнси, переосмысление этих источников открывает путь к более точному анализу распространения и последствий Черной смерти, которая в XIV веке унесла миллионы жизней по всему миру.

Ранее в Пущине пробудили древних нематод — живых свидетелей ледниковой эпохи.