Ученые из Университета Монаша (Австралия) нашли экспериментальный способ улучшить память при болезни Альцгеймера. В опытах на мышах препарат Cu (ATSM) помог мозгу очищаться от токсичных белковых отложений, связанных с развитием заболевания. Результаты опубликовали в журнале ACS Chemical Neuroscience.

При болезни Альцгеймера в мозге накапливаются вредные белки, которые в норме постепенно выводятся в кровь. Однако при заболевании эта система очистки дает сбой, и токсины задерживаются в тканях, повреждая нервные клетки. Исследователи протестировали соединение Cu (ATSM), которое доставляет медь в мозг и помогает восстановить работу механизма очистки.

У мышей с признаками болезни Альцгеймера за 56 дней лечения количество токсичных белков снизилось на 42 процента, а результаты тестов на пространственную память улучшились почти на 44 процента. Авторы считают, что такой подход может стать новым направлением в терапии: не просто воздействовать на уже накопившиеся белки, а помогать мозгу самому избавляться от них.