Ученые нашли способ замедлить рак легких с помощью белка мозга

Российские ученые из МФТИ и Института биоорганической химии РАН разработали синтетический аналог белка Lynx1, который способен замедлять рост опухолевых клеток легких. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS One, пишет « Новосвят ».

Исследователи под руководством Екатерины Люкмановой установили, что уровень Lynx1 снижается при развитии рака легких. Этот белок регулирует активность никотиновых рецепторов, и его дефицит способствует ускоренному росту опухолей.

Для компенсации снижения Lynx1 ученые применили водорастворимую форму молекулы, схожую по структуре с сигнальными белками мозга. В ходе экспериментов на клетках кожи, почек и легких наблюдалось замедление роста опухолей и активизация генов, запускающих апоптоз — процесс естественного уничтожения поврежденных клеток.

Через три дня после обработки количество раковых клеток существенно сократилось. Разработанный метод не вызывал токсического эффекта и показал потенциал для создания безопасных противораковых препаратов, особенно для пациентов с опухолями, связанными с курением.

Работа над исследованием Lynx1 и его механизмов воздействия на клетки продолжается.

