Ученые нашли уникальный артефакт эпохи викингов на Троицком раскопе

В Великом Новгороде сделана археологическая находка федерального значения — ученые обнаружили уникальный артефакт эпохи викингов, возраст которого оценивается в тысячу лет. Как сообщили в Новгородском музее-заповеднике, речь идет о богато украшенном псалии, не имеющем аналогов в России.

Редчайший предмет был найден на знаменитом Троицком раскопе, в историческом районе города — Людином конце. Артефакт представляет собой элемент конской упряжи X века, выполненный из металла с позолотой в скандинавском стиле Борре. Он использовался для управления лошадьми, запряженными в колесницы.

Изысканное изделие украшено сложным орнаментом: изображениями звериных голов и спиралевидных лап. Центральный сюжет — сцена яростной борьбы двух драконов с открытыми пастями, клыками и высунутыми длинными языками. По мнению специалистов, такая деталь конского убора могла принадлежать только представителю военной знати раннего Новгорода.

«Находка стала ярким свидетельством ранних связей Новгорода с северными странами Европы», — заключили специалисты заповедника.

