Ученые Нижегородского университета усовершенствовали нейросеть для определения скорости старения

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Фото: [©Александр Поляков/РИА Новости]

Учеными ННГУ им. Лобачевского в Нижнем Новгороде усовершенствована нейросеть для диагностики скорости старения. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что оценка состояния организма ведется по десяти биомаркерам.

Добавляется, что эта модель производит вычисление иммунологического возраста человека, составляет рекомендации по образу жизни, диагностирует возрастные аномалии и выбирает самый подходящий вариант лечения.

Уточняется, что данная нейросеть была разработана нижегородскими учеными совместно с итальянскими исследователями.

Поясняется, что усовершенствование разработки продолжится.

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