Ученые Нижегородского университета усовершенствовали нейросеть для определения скорости старения
Фото: [©Александр Поляков/РИА Новости]
Учеными ННГУ им. Лобачевского в Нижнем Новгороде усовершенствована нейросеть для диагностики скорости старения. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.
Отмечается, что оценка состояния организма ведется по десяти биомаркерам.
Добавляется, что эта модель производит вычисление иммунологического возраста человека, составляет рекомендации по образу жизни, диагностирует возрастные аномалии и выбирает самый подходящий вариант лечения.
Уточняется, что данная нейросеть была разработана нижегородскими учеными совместно с итальянскими исследователями.
Поясняется, что усовершенствование разработки продолжится.