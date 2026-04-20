Ученые объяснили, почему на Титане даже слабый ветер гонит гигантские волны

Планетологи разработали универсальную физическую модель, которая объясняет, как образуются волны в морях и озерах на других планетах и спутниках. Результаты исследования, опубликованного в журнале JGR Planets, показали, что на Титане, спутнике Сатурна, даже очень слабый ветер способен поднимать гигантские волны, формирующие береговую линию и влияющие на климат. Эта работа позволяет по-новому взглянуть на геологию и потенциальную обитаемость далеких миров.

Земные модели образования волн, созданные для воды, гравитации и атмосферы нашей планеты, не работают в других условиях. Авторы нового исследования адаптировали ключевые параметры — плотность и вязкость жидкости, атмосферное давление и плотность газа — чтобы создать универсальный инструмент, применимый к любым небесным телам. Модель протестировали для древнего Марса, современного и древнего Титана, а также для трех экзопланет: Kepler-163 b, LHS 1140 b и 55 Cancri e.

Выяснилось, что легкость образования волн зависит от того, насколько просто ветру «ухватиться» за поверхность жидкости. Слабое поверхностное натяжение, высокая плотность атмосферы и низкая гравитация способствуют волнообразованию. На Земле для устойчивых волн требуется ветер скоростью около 2,2 метра в секунду, на древнем Марсе этот порог снижался до 1,2–1,7 метра в секунду, а на Титане волны начинают расти уже при 0,5–0,6 метра в секунду. Более того, при одинаковой силе ветра титановые волны оказываются значительно выше земных: при ветре в пять метров в секунду они достигают пяти метров в высоту против тридцати сантиметров на Земле.

Расчеты для кратера Езеро на Марсе показали, что древние волны могли активно переформировывать берега и переносить осадки, что важно для интерпретации геологических данных, собираемых марсоходом Perseverance. Для экзопланет результаты оказались разнообразными: на Kepler-163 b и LHS 1140 b волны образуются с трудом, а на раскаленной 55 Cancri e с лавовыми озерами они могут появляться только при экстремально сильном, почти ураганном ветре. Таким образом, волны являются не просто живописной деталью, а мощным геологическим инструментом, позволяющим судить о климате, плотности атмосферы и даже пригодности далеких миров для жизни.