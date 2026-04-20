Ученые объяснили, почему на Титане даже слабый ветер гонит гигантские волны

Планетологи выяснили, как слабый ветер поднимает огромные волны на Титане
Планетологи разработали универсальную физическую модель, которая объясняет, как образуются волны в морях и озерах на других планетах и спутниках. Результаты исследования, опубликованного в журнале JGR Planets, показали, что на Титане, спутнике Сатурна, даже очень слабый ветер способен поднимать гигантские волны, формирующие береговую линию и влияющие на климат. Эта работа позволяет по-новому взглянуть на геологию и потенциальную обитаемость далеких миров.
Земные модели образования волн, созданные для воды, гравитации и атмосферы нашей планеты, не работают в других условиях. Авторы нового исследования адаптировали ключевые параметры — плотность и вязкость жидкости, атмосферное давление и плотность газа — чтобы создать универсальный инструмент, применимый к любым небесным телам. Модель протестировали для древнего Марса, современного и древнего Титана, а также для трех экзопланет: Kepler-163 b, LHS 1140 b и 55 Cancri e.
Выяснилось, что легкость образования волн зависит от того, насколько просто ветру «ухватиться» за поверхность жидкости. Слабое поверхностное натяжение, высокая плотность атмосферы и низкая гравитация способствуют волнообразованию. На Земле для устойчивых волн требуется ветер скоростью около 2,2 метра в секунду, на древнем Марсе этот порог снижался до 1,2–1,7 метра в секунду, а на Титане волны начинают расти уже при 0,5–0,6 метра в секунду. Более того, при одинаковой силе ветра титановые волны оказываются значительно выше земных: при ветре в пять метров в секунду они достигают пяти метров в высоту против тридцати сантиметров на Земле.
Расчеты для кратера Езеро на Марсе показали, что древние волны могли активно переформировывать берега и переносить осадки, что важно для интерпретации геологических данных, собираемых марсоходом Perseverance. Для экзопланет результаты оказались разнообразными: на Kepler-163 b и LHS 1140 b волны образуются с трудом, а на раскаленной 55 Cancri e с лавовыми озерами они могут появляться только при экстремально сильном, почти ураганном ветре. Таким образом, волны являются не просто живописной деталью, а мощным геологическим инструментом, позволяющим судить о климате, плотности атмосферы и даже пригодности далеких миров для жизни.