Ученые обнаружили химические следы первых животных на Земле

Международная группа исследователей совершила открытие, способное переписать историю развития жизни на Земле. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Так, в древних осадочных породах возрастом более 540 млн лет обнаружили химические следы, указывающие на существование первых животных.

Ученые работали с образцами горных пород, взятыми в Омане, Индии и Сибири. В ходе анализа они выявили специфические органические соединения — особые типы стеранов, которые являются устойчивыми производными стеролов.

Отмечается, что эти вещества содержатся в клеточных мембранах животных и представляют собой своеобразные химические окаменелости.

Обнаруженные соединения имеют биологическое происхождение и соответствуют молекулам, характерным для морских губок класса демоспонгий.

Скелет этих существ состоит из кремниевых игл и органического вещества спонгина. В образцах были идентифицированы два типа стерольных следов, обозначенных как C30 и C31.

Проведенное сравнение с современными губками и сложное компьютерное моделирование геологических процессов подтвердили, что такие соединения могли образоваться только в живых организмах.

Полученные данные свидетельствуют в пользу гипотезы о том, что первые губки появились задолго до так называемого кембрийского взрыва — периода резкого увеличения биологического разнообразия, который начался около 540 млн лет назад.

