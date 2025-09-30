Ученый объяснил природу необычных облаков в небе Северного Китая

Необычные облака, наблюдавшиеся в понедельник в небе над северными регионами Китая, являются конденсационным следом от запуска ракеты. Такое объяснение явлению дал доцент Нанкинского университета авиации и космонавтики Го Юйцзе, сообщает РИА Новости .

Вечером 29 сентября жители Пекина, провинций Хэбэй и Шанси стали свидетелями редкого атмосферного явления — облаков нестандартной формы и окраски. Видеозаписи и фотографии быстро распространились в китайских социальных сетях.

По словам эксперта, подобные оптические эффекты возникают при конденсации частиц выхлопных газов ракет-носителей в верхних слоях атмосферы, что приводит к особому рассеиванию солнечного света. Отмечается, что в провинции Шанси расположен космодром Тайюань, используемый для запусков космических аппаратов.

До этого стало известно, что в Аргентине упал «мохнатый» НЛО.