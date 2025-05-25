Гигантский загадочный объект обнаружен вблизи Солнца

Уникальный снимок из космоса был получен на телескоп LASCO 24 мая, в 10:00. На изображении четко виден объект с плазменным следом, находящийся на высоте около двух миллионов километров над поверхностью Солнца. Ученые подчеркивают, что наблюдение подобных структур — крайне редкое событие в солнечной астрономии.

Размеры аномалии также впечатлили ученых. По их данным, размах «крыльев» объекта достигает 150 тысяч километров, что в десять раз превышает диаметр Земли.

В лаборатории пока воздерживаются от однозначных выводов о природе явления. Специалисты продолжают изучать полученные данные.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце вспышку высшего класса.