Ученые обнаружили «сбившийся пульс» мозга, предвещающий деменцию

Американские нейробиологи впервые зафиксировали едва уловимый пульс внутри живого человеческого мозга. Специалисты из Университета Южной Калифорнии разработали инновационный неинвазивный подход, комбинирующий два типа магнитно-резонансной томографии (VASO и ASL). Эта методика позволила увидеть, как в реальном времени ритмично сокращаются мельчайшие артерии и капилляры.

Как пояснил руководитель исследования, невролог Дэнни Ван, эти пульсации выполняют функцию естественного насоса, проталкивающего цереброспинальную жидкость и очищающего нервные ткани от токсичных продуктов метаболизма. Ключевое открытие заключается в том, что с возрастом, особенно при гипертонии, ритм этих сосудистых волн в белом веществе учащается. Ускоренный «пульс мозга» может служить ранним индикатором ухудшения кровообращения и начала нейроденеративных изменений.

Ученые предполагают, что из-за возрастного снижения плотности капиллярной сети давление в микроскопических сосудах перераспределяется. Это усиливает пульсацию в глубинных отделах мозга, что, в свою очередь, нарушает естественный процесс «промывки» органа и вывода вредных белков. Новый диагностический инструмент потенциально позволяет выявить риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции за годы до проявления клинических симптомов.

