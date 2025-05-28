Ученые обнаружили загадочные подводные руины у побережья Кубы

В 2001 году на глубине 650 метров у западного побережья Кубы исследователи сделали сенсационное открытие, обнаружив руины затонувшего древнего города с зданиями, улицами и даже пирамидами. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что указанные постройки, длиной до 400 метров и высотой до 40 метров, могут быть старше шести тысяч лет. По мнению ученых, это свидетельства цивилизации, предшествовавшей майя.

Отмечается, что данный подводный город большой резонанс и напомнил о легенде об Атлантиде, описанной Платоном. Согласно одной из гипотез, город мог находиться на «сухопутном мосту», соединяющем Юкатан с Кубой, затопленном в итоге движений земной коры. При этом блоки зданий, предположительно сооруженные из гранита, были аккуратно расположены, что является прямым доказательством человеческого вмешательства.

Подчеркивается, что настораживает один момент данной находки — на Кубе и Юкатане нет гранита, из которого сделаны указанные блоки. Однако запланированная экспедиция для дальнейшего изучения так и не состоялась.

Ранее сообщалось, что необычные находки сфотографировали дайверы на дне затопленного карьера в Щелково.