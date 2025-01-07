Макрон обвинил Африку в неблагодарности

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти африканских стран в том, что они даже не поблагодарили за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле.

Макрон подчеркнул, что ни одна африканская страна не обладала бы суверенитетом, если бы там не была развернута французская армия.

Французский лидер напомнил, что Франция покинула некоторые страны из-за произошедших там государственных переворотов. А до этого французские военные находились там по просьбе глав суверенных государств.

После смены власти французские военные ушли, так как Франция, отметил Макрон, не помогает участникам госпереворотов.

Ранее сообщалось о том, что лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо объявил о конце правления президента Эммануэля Макрона.