Ученые предупредили о серии вспышек на Солнце умеренной мощности

На Солнце произошел резкий скачок энерговыделения, вызванный серией вспышек в активной области. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в телеграм-канале.

По данным ученых, несколько часов назад в активной области 4197 был зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время в этой зоне продолжается серия вспышек умеренной мощности.

Важно отметить, что все вспышки сразу же локализовались на одном участке, и признаков выхода из равновесия всего активного комплекса не наблюдается.

Особую озабоченность экспертов вызывает тот факт, что активная область 4197 ранее была признана наиболее опасной для Земли. На данный момент эта область вышла точно на линию Солнце-Земля. Это означает, что в течение ближайших 48 часов она будет представлять максимальную потенциальную угрозу для нашей планеты в виде магнитных бурь.

