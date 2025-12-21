Антрополог выдвинул теорию, что «серые» пришельцы — это потомки человека

В новом выпуске своего нашумевшего подкаста популярный американский ведущий и комментатор Джо Роган вместе с приглашенным экспертом обсудили возможную реакцию человечества на инопланетную угрозу и предложили неожиданную трактовку самого феномена НЛО.

Роган провел параллель с событиями 11 сентября 2001 года, отметив их объединяющий эффект.

«Это была страшная трагедия, но на время мы стали единым целым, – отметил Роган. В Лос-Анджелесе на всех машинах развевались американские флаги, в Нью-Йорке царила дружелюбная атмосфера», — дополнил он.

По мнению ведущего, гипотетическое столкновение с внеземным разумом могло бы сплотить людей аналогичным образом, заставив забыть о внутренних разногласиях.

Гостем эфира стал профессор биологической антропологии Майкл П. Мастерс, который поддержал мысль о единстве человечества и развил ее в неожиданном ключе. Ученый выдвинул гипотезу, что многие случаи наблюдения НЛО могут быть связаны не с пришельцами из других миров, а с нашими собственными потомками из далекого будущего, которые путешествуют во времени для изучения своей истории.

«Если мы понимаем, что все мы — проявления одного общего сознания, некоторые аспекты этого могут проявляться в феномене НЛО», — сказал Мастерс.

Антрополог также предложил оригинальное объяснение классическому образу «серых» инопланетян. По его мнению, их характерный облик — худощавое тело с крупной головой и большими глазами — может отражать результат будущей эволюции человека, связанной с проблемами рождаемости и развитием генной инженерии. Этим же могут объясняться и многочисленные сообщения о похищениях с целью забора репродуктивного материала, что, в интерпретации Мастерса, может быть попыткой будущих поколений справиться с кризисом фертильности.

Дискуссия в очередной раз подтвердила репутацию Джо Рогана как одного из самых активных популяризаторов уфологической тематики. Ведущий неоднократно заявлял о своей уверенности в существовании внеземной жизни и возможном сокрытии информации со стороны правительств.

В данном эфире он и его гость также рассмотрели версии о межпространственной природе НЛО, вновь подчеркнув необходимость серьезного и открытого научного подхода к этой теме, которая постепенно теряет статус маргинальной.

