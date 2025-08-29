Ученые предупредили о возможной остановке Гольфстрима

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), включающая Гольфстрим, может полностью остановиться после 2100 года при сохранении высоких уровней выбросов парниковых газов. Об этом со ссылкой на специалиста Королевского метеорологического института Нидерландов Сибрена Дрейфхаута сообщил портал Rutab.net.

По мнению ученого, такой исход приведет к резкому сокращению переноса тепла на север, который вызовет засухи и экстремально холодные зимы в северо-западной Европе, а также к смещению тропических дождевых поясов.

«Большинство климатических прогнозов останавливаются на 2100 годе. Но некоторые стандартные модели МГЭИК теперь работают на столетия вперед и показывают очень тревожные результаты», — отметил Дрейфхаут из Королевского метеорологического института Нидерландов, ведущий автор исследования.

Он добавил, что переломным моментом является коллапс глубокой конвекции в морях Лабрадор, Ирмингера и Норвежском море. Глобальное потепление уменьшает зимнюю потерю тепла океаном, что ослабляет вертикальное перемешивание вод.

По словам ученого, таким образом поверхность океана остается теплой и менее плотной, теряя способность погружаться и смешиваться с глубинными слоями.

Климатические модели показывают, что течение может прекратиться через 50-100 лет после достижения переломной точки. При этом стандартные модели не учитывают пресную воду от таяния льдов Гренландии, что потенциально усугубляет риски.

Ученые подчеркивают, что быстрое сокращение выбросов критически важно для снижения вероятности коллапса AMOC, однако полностью устранить риск уже невозможно.

